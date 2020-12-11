На пресс-конференции главы Новосибирской области Андрея Травникова, посвященной итогам года, больше всего вопросов касались медицинской темы. Была затронута и тема вакцины от COVID-19, в том числе и та, которая разрабатывается в центре «Вектор» – и сроки, в который она начнет широко применяться.

По словам губернатора, сейчас пока рано переходить к массовым прививкам граждан, поскольку вакцин все еще недостаточно и они применяются для тех, кто находится «на переднем краю»: медиков и представителей других профессий, требующих контакта с людьми. Вакцина «Спутник V» уже производится в Новосибирской области, и первая тысяча доз была передана медицинским работникам. Также в регионе есть и собственный разработчик – центр «Вектор», который тоже готов начать широкое производство своей вакцины. Новосибирская область, по словам Андрея Травникова, войдет в число регионов, которые самыми первыми начнут широкое применение вакцины. «Это может произойти в течение ближайших недель», – добавил он.

Сам губернатор Новосибирской области, в отличие от некоторых своих коллег из других регионов, коронавирусом не болел и прививку пока не делал: «Пока объем вакцин очень ограничен, я не мог позволить себе использовать ее для себя» – прокомментировал он.

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