Руководитель единого аппарата главы Республики Алтай и регионального правительства Анатолий Донской увольняется после попытки депутатов запустить процедуру импичмента в отношении руководителя РА Олега Хорохордина.

10 декабря Анатолий Донской написал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщает портал «Банкфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Михаила Максимова. Обязанности руководителя аппарата до начала следующего года, когда завершится формальная процедура увольнения Донского, будет исполнять его заместитель Александр Сафронов.

В октябре депутаты Госсобрания Республики Алтай пытались запустить процедуру вынесения вотума недоверия главе региона Олегу Хорохордину. Конфликт сопровождался упоминанием и фамилии Донского. Так, на сессии в сентябре республиканский парламент не согласовал назначение Динары Култуевой на пост заместителя председателя правительства Республики Алтай по социальным вопросам. Хорохордин говорил, что кандидатуру Култуевой одобрил аппарат президента РФ. Один и независимых депутатов, обращаясь к Култуевой на сессии, где парламентарии отказались утверждать ее в должности, отметил: «Все понимают, что эти вопросы были адресованы не только вам, но и руководителю аппарата правительства Анатолию Донскому. Всем известно отношение депутатского корпуса к нему – у нас не сложились отношения, в свое время мы против него проголосовали. Хотите вы этого, или нет, но вас связывают с этим человеком, считают, что вы его креатура», – цитировал выступление депутата «Банкфакс».

Кроме того, в 2019 году депутаты не согласовали предложение Хорохордина утвердить Донского заместителем председателя правительства Республики.

В декабрьском рейтинге влияния глав субъектов РФ от Агентства политических и экономических коммуникаций Олег Хорохордин занимает самую нижнюю строчку. Не один месяц на этой позиции оставался глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

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