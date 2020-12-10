Участники Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) обратились в Законодательное собрание Новосибирской области и к главе региона Андрею Травникову с просьбой снизить ставки по упрощенной системе налогообложения и патенту для перевозчиков.

Решение направить обращения было принято на прошедшем в СААП рабочем совещании. На нем обсуждалась предстоящая отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход. Напомним, ранее в ряде регионов предприниматели выступили против отмены ЕНВД и переходе на другие системы налогообложения, который повлечет дополнительные расходы. С учетом экономических проблем, связанных с пандемией, они просили если не отменить, то хотя бы наложить мораторий на отмену налога до ее окончания.

Участники совещания перевозчиков также выступили против отмены ЕНВД. Как сообщили в СААП, переход грузоперевозчика с единого налога на, к примеру, «упрощенку» увеличит налоговую нагрузку на предприятие в 8 раз. «Резкое увеличение налоговой нагрузки на бизнес в Новосибирской области может подтолкнуть перевозчиков перерегистрировать предприятия в других регионах, там, где решением субъекта федерации ставка УСН значительно снижена», — говорится в сообщении ассоциации.

По данным автоперевозчиков, в Бурятии ставки были снижены до 1% (доходы) и 6% (доходы минус расходы), в Ульяновской области — соответственно 1% и 4%, в Мурманской области и Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия — 1% и 5%, в Алтайском крае — 3% и 7,5%. Напомним, ранее новосибирские представители «Партии Роста» также предложили снизить ставку по УСН до 1% (доходы) и 5% (доходы минус расходы). Такого же снижения ставок просят перевозчики.

По данным УФНС по Новосибирской области, плательщиками ЕНВД в регионе являются 36 тыс. предпринимателей, из них 7,7 тыс. оказывают автотранспортные услуги. В Новосибирской области сейчас установлены максимальные ставки УСН – 6% и 15%.

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