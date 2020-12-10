Евгений Шестернин подал бумаги в конкурсную комиссию, чтобы продолжить работу на посту главы Бердска.

На сегодняшний день, 10 декабря, заявки на участие в отборе мэра Бердска подали два человека. Среди них пенсионер, бывший заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин и действующий глава города Евгений Шестернин. Об этом рассказала корреспонденту «Континента Сибирь» член конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост мэра, председатель комитета по ЖКХ горсовета Бердска Елена Бороздина.

Депутат отметила, что Трушакин принес не полный пакет документов, но у него есть время до 17 декабря. В этот день завершается прием заявок от потенциальных участников конкурса. На 25 декабря намечена сессия горсовета Бердска. На ней депутаты проголосуют за утверждение мэром одного из предварительно отобранных комиссией конкурсантов.

Также сегодня, 10 декабря, на портале «Курьер. Бердск. Среда» появилась заметка «Станет ли мэром спикер горсовета Владимир Голубев?». «На вопрос, хочет ли он стать мэром Бердска, Владимир Голубев ответил, что оставит этот вопрос без комментариев», – пишет издание. Корреспонденту «Континента Сибирь» Владимир Голубев сказал, что в стартовавшем несколько дней назад конкурсе он собирается участвовать только как член комиссии, не как претендент на пост главы.

Экс-первый заместитель главы Центрального округа Новосибирска Евгений Шестернин стал мэром Бердска в ноябре 2015 года. Тогда он заявился на конкурс последним, всего поступило 14 заявок. В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Владимир Голубев усомнился, что в этот раз состязание за должность главы вызовет такой ажиотаж. Ранее кандидатуру Шестернина поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Александр Трушакин много раз неудачно участвовал в выборах различного уровня от КПРФ (горсовет Бердска), «Яблока» (в Госдуму), ликвидированной «Партии Великое Отечество» (выборы мэра Новосибирска) и как самовыдвиженец (Заксобрание Новосибирской области). В 2011 году стал главой Гусельниковского сельсовета Искитимского района в Новосибирской области. В 2015 году получил мандат депутата Гусельниковского сельсовета и сложил полномочия.

Прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор. Половина членов комиссии — от губернатора, другая половина — от территории.

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