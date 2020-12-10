Экс-замгубернатора Кузбасса вынесли приговор за должностное преступление

Центральный районный суд Кемерова признал виновным бывшего заместителя губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгения Хлебунова. За превышение полномочий ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Как сообщили в пресс-службе суда 10 декабря, Хлебунов обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ст.286 ч.3 п.в УК РФ).

«Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно -хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года. Основное наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком в два года», — говорится в сообщении суда.

По данным следствия, Евгений Хлебунов незаконно включил в перечень недр, предлагаемых к использованию в 2017 году, два угольных участка — «Бунгуро-Листвянский-4» и «Михайловский Глубокий», которые намеревался отработать владелец ООО «Разрез Бунгурский». При этом Хлебунов предложил компании взять на себя обязательства в рамках социально-экономического партнёрства на сумму почти 68 млн руб., в том числе на организацию Дня шахтёра-2017.

Напомним, бывший и.о. замгубернатора по ТЭК и экологии Кемеровской области Евгений Хлебунов ушёл в отставку в 2018 году. С октября 2016 года по апрель 2017 года он исполнял обязанности главы региона. Также в марте 2016 года Хлебунов был назначен на должность начальника департамента угольной промышленности правительства Кузбасса.

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