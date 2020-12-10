Силовики проверяют три подразделения мэрии Красноярска

В мэрии Красноярска проходят оперативные мероприятия, сообщило в четверг агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Причину проверок в горадминистрации не называют.

По данным источника информационного агентства, проверки проходят в департаментах муниципального имущества и земельных отношений и градостроительства, а также в управлении архитектуры.

Как написала в своём Telegram-канале депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина, проведение оперативных мероприятий в мэрии может быть связано с деятельностью местного рынка «Восток», который, по словам депутата, занимает муниципальную землю нелегально. Пензина утверждает, что при содействии одного из учредителей компании «Версия-3», предоставляющей рынку аренду территории, Вадима Алексеева, муниципальный бюджет недополучает доходов от рынка.

В то же время, по её версии, сам Алексеев «собирает мзду с торговцев». Парламентарий отмечает, что он был «подручным» экс-депутата регионального Заксобрания и бизнесмена Анатолия Быкова, арестованного за убийства.

Стоит отметить, что в конце ноября следователи обвинили в мошенничестве с недвижимостью племянницу Быкова. По данным следствия, она незаконно оформила право собственности на нежилое помещение. В 2015 году суд вернул здание муниципалитету, однако предъявить обвинение родственнице бизнесмена удалось лишь в 2020-м.

Напомним, в сентябре оперативники проверяли министерство лесного хозяйства Красноярского края. Чиновников заподозрили в нарушениях при реализации госконтрактов по тушению лесных пожаров.

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