Министр культуры Новосибирской области госпитализирована с подозрением на COVID

О том, что министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева ушла на больничный, стало известно, после того, как 9 декабря в ТАСС на пресс-конференцию вместо нее пришел ее заместитель Григорий Милогулов. Сегодня информацию о болезни министра подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе министерства.

«Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева находится на больничном с 9 декабря. Ее обязанности с 10 декабря исполняет заместитель министра Юрий Зимняков. Диагноз пациента согласно действующему законодательству – врачебная тайна», – ответили нашему изданию в пресс-службе минкульта региона.

По информации «Континента Сибирь», Наталья Ярославцева госпитализирована с подозрением на COVID-19.

Напомним, две недели назад губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал руководство Новосибирской филармонии и министерство культуры за проведение церемония вручения премии «Короли изящных искусств», которая прошла в Государственном концерном зале им. А.М. Каца. Наталья Ярославцева разместила пост об этом мероприятии на своей странице в социальной сети Facebook, чем вызвала критику со стороны новосибирцев за двойные стандарты. На фото участники церемонии были без масок.

Губернатор обратил внимание на ряд нарушений санитарных норм на мероприятии, прошедшем в Новосибирской филармонии, в том числе и со стороны членов правительства региона. «Я считаю это недопустимым. Сегодня мы должны культивировать другую моду – моду на соблюдение санитарно-гигиенических норм. А это мероприятие прошло с их грубым, даже вызывающим нарушением – отметил Андрей Травников. – Я не стану закрывать на это глаза и уже поручил первому заместителю Юрию Петухову привлечь виновных к ответственности с лишением части премии».

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