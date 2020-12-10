Более 20 тысяч человек излечились от коронавируса в Новосибирской области

Число пациентов, вылеченных от коронавирусной инфекции, достигло в Новосибирской области 20 тысяч. Об этом 10 декабря сообщили в оперативном штабе.

Всего в Новосибирской области от коронавируса выздоровел 20 тыс. 81 пациент, за последние сутки к ним добавилось 190 человек. При этом с начала пандемии в регионе выявили 24 457 случаев заболевания (1 471 – среди детей), а утром 10 декабря – ещё 170.

От осложнённой формы инфекции за последние сутки скончалось семь жителей Новосибирской области. Это мужчины 54 лет, 71 года и 72 лет и женщины 52, 59 лет, 61 года и 63 лет. Всего от коронавируса в регионе умерло 813 человек.

В Иркутской области зарегистрирован 281 случай заболевания (всего – 35 096), новых случаев выздоровления – 231 (всего – 30 674). За последние сутки от коронавируса в регионе умерло 20 человек (всего – 1024).

В Кузбассе за последние сутки заболел 171 человек (всего – 22 693), выздоровело 205 пациентов (всего – 19 150). От осложнений инфекции 10 декабря в Кемеровской области погибло три человека (всего – 415).

Напомним, накануне в Новосибирской области было зафиксировано рекордное за последнее время число смертей от коронавируса.

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