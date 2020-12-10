Совет депутатов Новосибирска не рассмотрит генплан города на следующей сессии – мэр Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не вынесет вопрос о рассмотрении генплана на сессии Горсовета 23 декабря. Об этом глава муниципалитета заявил на онлайн-встрече с журналистами в четверг.

Сославшись на российское законодательство, Анатолий Локоть отметил, что процедура принятия генерального плана требует проведения ряда мероприятий, в частности, работы с профильными департаментами, которые мэрия не успеет провести в ближайшее время в полном объёме.

«На сессии 23 декабря генеральный план рассмотрен не будет», — заявил мэр на пресс-конференции 10 декабря, отметив, что пока продолжает действовать документ, принятый в 2007 году.

При этом Анатолий Локоть напомнил позицию мэрию по отношению к застройке зелёных зон на территории города, подчеркнув, что муниципалитет выступает против подобных мероприятий. Он также отметил, что не ассоциирует ситуацию с генпланом с политическом кризисом в Новосибирске.

«Я считаю, что никакого политического кризиса в Новосибирск нет. Идёт реакция на обращение депутатов Законодательного собрания, которое они озвучили на сессии. Сотрудники департаментов работают над тем, чтобы учесть те замечания, которые были сделаны в том обращении», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, депутаты Заксобрания Новосибирской области попросили мэра Анатолия Локтя пересмотреть документ, исключив возможность застройки рекреационной зоны Заельцовского бора. После этого мэр принял решение отложить принятие генплана, которое должно было состояться на очередной сессии Горсовета.

На сессии Совета депутатов 4 декабря вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров от имени Заксобрания предложил рассмотреть генплан уже на текущем заседании, однако депутаты заявили о неготовности к этой работе в ближайшее время. В итоге Панфёров покинул сессию, отметив, что ему не дали аргументировать инициативу областных парламентариев. Вице-спикер Совета депутатов Антон Тыртышный расценил происходящее как попытку области забрать полномочия города в сфере градостроительства.

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