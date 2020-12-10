Мэр Новосибирска решил судьбу главы стройдепартамента после жалобы коллеги

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение депутата Горсовета Александра Бурмистрова уволить главу департамента строительства и архитектуры, вице-мэра Алексея Кондратьева, которое тот высказал накануне с критикой в соцсетях. Парламентарий выразил недовольство решениями, которые реализуются в городе под руководством чиновника.

Как отметил Анатолий Локоть на пресс-конференции 10 декабря, при обсуждении вариантов застройки города часто возникают противоречия, однако, по мнению мэра, это не повод увольнять специалистов.

«Есть противоречия, в том числе и конкурентные, между разными инициаторами. Если после каждого противоречия мы будет увольнять всех, мы лишимся специалистов. Но я придерживаюсь взвешенной, в том числе и кадровой, политики. Я доверяю специалистам, которые работают в мэрии Новосибирска, и подчеркиваю: у меня на сегодняшний день нет никаких заявлений об увольнении, я их не рассматриваю, и сам не собираюсь инициировать ничьё увольнение», — заявил мэр на встрече с журналистами в четверг.

Напомним, 9 декабря депутат новосибирского Горсовета Александр Бурмистров эмоционально выразил недовольство градостроительными решениями на территории Новосибирска в социальных сетях. Претензии парламентария касались, в частности, точечной застройки по улице Котовского.

«Департамент строительства нагло и цинично уродует город», — написал он, отметив, что обратился к мэру Анатолию Локтю с просьбой отправить действующего главу ведомства, вице-мэра города Алексея Кондратьева в отставку.

Ранее также сообщалось, что депутаты Горсовета заявили о решении обратиться в ФАС по вопросу закупок медицинских масок по завышенным ценам.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.