В наукограде Кольцово под Новосибирском построят конгресс-холл

Многофункциональный культурный центр (МФКЦ) в наукограде Кольцово должен быть открыт в 2023 году, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Его открытие приурочено к созданию Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Как рассказала вице-губернатор Ирина Мануйлова, в этом году был проведен конкурс по выбору проекта, в котором приняли участие около 20 российских компаний. «В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации за счет муниципалитета», – отметила вице-губернатор.

На строительство МФКЦ власти рассчитывают получить софинансирование из федерального бюджета. Ориентировочная стоимость объекта – около 1,5-2 млрд рублей.

В состав Многофункционального культурного центра в наукограде Кольцово войдут: центр информационных технологий и чтения (1000 м²), выставочный комплекс-галерея и музей (300 м²), творческие студии по направлениям: декоративно-прикладное, хореографическое, естественно-научное, театральное, вокальное, инструментальное, робототехника и др. (2500 м²), театрально-концертный зал на 500 мест, подсобные помещения: гардероб, туалетные комнаты, гримерные, костюмерная, помещение для хранения декораций, а также оборудуют уличную площадку для проведения фестивалей уличных культур.

В МФКЦ будут проходить выставки Новосибирского государственного художественного музея, а также концерты и спектакли.

«Многофункциональный культурный центр в Кольцово, по сути, конгресс-холл. В 2023 году данный объект должен быть сдан. Мы рассчитываем, что к моменту открытия нашего флагмана в рамках проекта Академгородок 2.0 — ЦКП «СКИФ», двери нашего многофункционального центра будут распахнуты для всех гостей», – выразила надежду Ирина Мануйлова.

Проект ЦКП «СКИФ» создается по национальному проекту «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0». ЦКП «СКИФ» – это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей. Проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» разрабатывается с 2018 года после визита в Академгородок Владимира Путина. В него входит, прежде всего, более 30 взаимосвязанных проектов обновления научной инфраструктуры, а также социальные проекты, призванные улучшить среду проживания в Академгородке и его транспортную доступность. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной – до 150 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. до 66 тыс.

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