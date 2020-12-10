Новосибирский похоронный дом оштрафовали за рекламу услуг через патологоанатома

Новосибирская фирма «Похоронный дом «Некрополь» признана виновной в передаче взятки. Суд оштрафовал компанию на 20 миллионов рублей, сообщили в областной прокуратуре 10 декабря.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудник организации с 2011 по 2019 год передавал деньги заведующему патологоанатомического отделения новосибирской горбольницы №1, руководствуясь интересами работодателя. Всего за это время он заплатил должностному лицу 1,2 млн руб.

«Денежные средства предназначались за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

В отношении организации прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере» (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Мировой судья назначил компании штраф 20 млн руб., а также конфискацию денежных средств на сумму более 1,2 млн руб. На счета похоронного дома наложен арест.

Ранее Заельцовский суд Новосибирска признал виновными патологоанатома и менеджера похоронного дома. Им инкриминированы получение взятки в особо крупном размере и посредничество в этом правонарушении соответственно.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», руководители новосибирских похоронных организаций, в том числе похоронного дома «Некрополь», не раз высказывали предположение о рейдерском захвате ритуального бизнеса в городе. По мнению предпринимателей, заинтересованные лица организуют провокации в отношении новосибирских «похоронщиков», чтобы получить контроль над рынком.

Именно с этим бизнемены связывают пожар в новосибирском крематории в январе, а также оперативные мероприятия с участием силовиков в 2019 году, которые прошли в нескольких похоронных организациях города. Кроме того, как отмечало руководство «Некрополя» в официальном заявлении на своём сайте, трём кемеровским фирмам поступало предложение купить новосибирский крематорий.

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