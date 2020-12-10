Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за сильного землетрясения

Землетрясение в 5-6 баллов ощутили жители Иркутска рано утром 10 декабря. Эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подземные толчки были зафиксированы в 5:44 по местному времени. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в эпицентре их интенсивность составляла 7,6 баллов с магнитудой 5,5. При этом в Иркутске землетрясение ощущалось на 5-6 баллов.

Координаты эпицентра – области дельты озера Байкал в Кабанском районе Бурятии — 52,36 градусов северной широты и 106,55 градусов восточной долготы. Землетрясения началось в 16 км к северо-западу от посёлка Дубинино. Толчки ощущались также в ряде населённых пунктов и в Улан-Удэ.

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности. Разрушений в результате подземных толчков не выявлено, однако некоторые иркутяне в соцсетях пожаловались на появление трещин в стенах.

Последний раз поземные толчки в 5-6 баллов в Иркутской области были зафиксированы в сентябре. Эпицентр находился на южном берегу озера Байкал в Слюдянском районе, в 15 километрах от реки Кутулук.

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