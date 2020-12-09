9 декабря состоялась торжественная церемония открытия сквозного проезда по автодороге Салехард – Надым. Трасса соединила западную и восточную части Ямала и связала столицу региона с основной сетью дорог. В мероприятии участвовали строители, жители и гости региона, а также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Разработка проекта велась с 2005 года, стройка стартовала в 2011 году. Эта дорога – один из сложнейших проектов с технической точки зрения: на 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих перегонов. Чтобы на болотистой местности построить надежную трассу, потребовалось более миллиона самосвалов грунта для отсыпки и асфальтобетонной смеси, уложено 4 миллиона квадратных метров щебня. Открытие в 2020 году всесезонного проезда по дороге Салехард – Надым Дмитрий Артюхов анонсировал в ходе Ежегодного доклада о положении дел в ЯНАО.

«Жители западной части округа очень долго ждали этого события. Открытие проезда обеспечит новое качество жизни северян, непрерывное безопасное транспортное сообщение. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые возможности для бизнеса – новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей – ближе друг к другу», – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Спикер ямальского парламента отметил значимость события для жителей автономного округа и страны в целом.

«Открытие круглогодичного проезда позволит перевозить грузы без сезонных перерывов и сделает их поставку регулярной. Кроме того, жители западной части округа получили постоянную связь с «большой землей», позволяющую планировать путешествия без оглядки на авиасообщение, – поездки в отпуск на собственных автомобилях войдут в разряд доступных и безопасных», – прокомментировал Сергей Ямкин.

До сегодняшнего дня в холодное время года проехать можно было по зимнику, который был открыт максимум 131 день в году. В межсезонье и летом наземного сообщения не было вообще. Сейчас проехать по дороге можно на любом автомобиле, в том числе легковом, неполноприводном. Время в пути сокращается в три раза: с 15 часов по зимнику до 4-5 часов по дороге.

Кроме того, запуск сквозного движения открывает новые возможности для бизнеса. К примеру, уже до Нового года в окружной столице откроются магазины крупной торговой сети «Пятерочка», что позволит обеспечить качество, ассортимент и адекватные цены на товары первой необходимости.

В настоящее время строительство дороги продолжается. Часть её пока останется в щебне –183 километра. По мнению специалистов, это необходимо для продолжения изысканий во избежание неэффективных вложений. Трасса должна «устояться», в это время дорожники и ученые подберут наиболее эффективный способ укладки твердого покрытия.

Отметим, за все годы в строительстве было задействовано более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2000 различных дорожных специалистов и более 300 единиц техники. Стройка велась так, чтобы не навредить историческому наследию и местам обитания редких животных. Вдоль трассы Надым – Салехард проходит бывшая 501-я стройка железной дороги, где до сих пор сохранились артефакты того времени – это так называемый «министерский мост», лагпункты, железнодорожные рельсы, в том числе демидовской выплавки. Недалеко от дороги расположен Полуйский природный заказник, где обитают лоси, медведи, росомахи, глухари, тетерева и другие виды животных и птиц.

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