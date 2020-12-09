Бывшего топ-менеджера новосибирского авиаремонтного завода отправили под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска в среду отправил под домашний арест бывшего топ-менеджера Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) Алексея Мишенина.

Как сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области, мера пресечения Алексею Мишенину была выбрана по ходатайству регионального управления ФСБ РФ. Бывший гендиректор НАРЗ пробудет под домашним арестом два месяца, до 8 февраля 2021 года. Что инкриминируется Алексею Мишенину, не сообщается. Ранее в СМИ проходила информация о том, что ему может быть предъявлено обвинение в хищении, совершенном в период его работы на новосибирском предприятии.

Напомним, Алексей Мишенин возглавил НАРЗ в 2011 году. В 2012 году завод вошел в федеральный холдинг «Вертолеты России». Предприятие специализируется на обслуживании и ремонте вертолетов марки «Ми» по всему миру. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года Алексей Мишенин работал министром промышленности и торговли Бурятии. В марте 2019 года занял должность заместителя председателя правительства по экономическому развитию.

В среду утром в записанном видеообращении, размещенном в соцсети «ВКонтакте», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подтвердил задержание Мишенина, отметив, что оно связано с его работой на новосибирском предприятии.

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