На очередной сессии горсовета 4 декабря депутаты приняли бюджет Новосибирска в первом чтении, обсудили вопросы организации вещевых рынков и выяснили причины высоких цен на лекарства в аптеках.

На прошедшей сессии депутаты горсовета Новосибирска приняли в первом чтении проект бюджета муниципалитета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Как констатировал председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский, бюджет города уменьшился в части как доходов, так и расходов, и в большей степени теперь ориентирован на выполнение социальных обязательств города, чем на его развитие.

«Бюджет действительно является «социально ориентированным» и, к сожалению, отнюдь не «бюджетом развития». Это связано со многими факторами, в том числе с серьезным для города инвестиционным этапом. Мы строим инфраструктуру к новому стадиону и станции метро «Спортивная», это достаточно большие бюджетные расходы», — отметил Кирилл Покровский.

Таким образом, в ходе сессии бюджет был утвержден в следующих параметрах: доходы — 50 061,4 млн рублей, расходы — 50 861,4 млн рублей, дефицит — 800,0 млн рублей. По итогам голосования 38 депутатов горсовета одобрили проект, четверо проголосовали против, пятеро воздержались.

При этом председатель комиссии по бюджету заметил, что свои поправки в документ народные избранники смогут отправить до 14 декабря, ко второму чтению проекта.

Все это время будет продолжаться поиск способов привлечения новых средств. В этом депутаты городского Совета намерены продолжить взаимодействие с областным парламентом.

«У каждого депутата на округе много проблем, решения которых хотелось бы добиться, в том числе в рамках предстоящего бюджета. Но денег на все не хватит, поэтому предлагаю реанимировать рабочую группу по межбюджетным отношениям, которая должна стать важным инструментом взаимоотношений между парламентами», — предложил депутат Антон Бурмистров.

Инициатива депутата была поддержана заместителем председателя Совета депутатов Новосибирска Антоном Тыртышным и депутатом Андреем Гудовским.

Депутат Александр Бурмистров обратил внимание на возможности пополнения доходной части городского бюджета за счет работы рынков.

«У нас сейчас на муниципальной земле действует сеть вещевых рынков. Торгуют куртками, шапками, постельным бельем. Все это маскируется под социальные ярмарки. Многие объекты работают годами на постоянной основе. Это не бабушки, которые продают огурчики с грядки, и не пчеловоды с медом. Социальная функция этих рынков, с моей точки зрения, нулевая. Уже изуродована площадь перед железнодорожным вокзалом. Планируется изуродовать площади Калинина и Карла Маркса. Какие доходы получит бюджет от этих вещевых рынков?» — задал вопрос мэрии депутат.

В ответ начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько сообщил, что в городе в настоящее время действует 16 длительных ярмарок, от деятельности которых в бюджет поступает около 3 млн рублей в год.

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирске и обеспеченностью населения лекарственными средствами перед депутатами отчитался заместитель мэра города Валерий Шварцкопп. Депутаты горсовета поинтересовались у чиновника причинами высоких цен на препараты в муниципальной аптечной сети.

Главная причина, как объяснил чиновник, в динамике роста цен у поставщиков на ряд препаратов с августа по ноябрь этого года. Так, например, цена на «Левофлоксацин» у поставщиков составила в сентябре 277 рублей, в октябре — 506 рублей, а в ноябре уже 717 рублей.

«Конечно, можно было опустить руки и ждать развития событий, когда цены будут приведены рынком в порядок, — и тогда приступить к закупкам. Но позволить себе этого мы не могли», — отметил чиновник. При этом он подчеркнул, что на сегодня ажиотажный спрос на препараты в аптеках уже не наблюдается.

Также депутатов интересовала высокая цена в муниципальной сети аптек на медицинские маски.

«Если вы следите за ценами, то почему маски в ваших аптеках продаются по 20 рублей, когда в городе есть предложения по 3–5 рублей?» — задал вопрос депутат Сергей Бойко.

В мэрии объяснили, что реализуемый сейчас запас масок был сделан в начале эпидемии. Тогда было куплено 1,5 млн масок по 30 рублей за штуку. Сейчас аптечная сеть реализует эту партию по сниженной цене, что уже вызвало вопросы у прокуратуры.

Депутат Светлана Каверзина, в свою очередь, поинтересовалась, почему некоторые препараты, используемые при лечении коронавирусной инфекции, в Советском районе поступают только в одну из аптек, а не распределяются равномерно по всем аптечным пунктам. В итоге жители вынуждены ехать за препаратами с другого конца района.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, ограниченные партии препаратов намеренно направляются в одну опорную аптеку, чтобы их не раскупали «в течение получаса».

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев обратил внимание на необходимость посильно помогать медикам и пациентам в это непростое время.

В качестве примера спикер горсовета привел работу депутатов всех уровней от «Единой России»: закуплены и переданы в больницы 24 аппарата для подачи кислорода, 1300 литров дезинфицирующих растворов, несколько сотен бесконтактных термометров, специальные костюмы для врачей. Председатель Совета депутатов также отметил: «Конечно, этого недостаточно, но если к нам присоединятся представители других формальных и неформальных политических объединений и вместо критики примут участие в оказании реальной помощи, то мы сможем охватить гораздо больше больниц и поликлиник. Депутаты, безусловно, не могут заменить минздрав области. Мы стараемся, как можем, содействовать врачам. Нас всех волнует возможная третья волна пандемии, к которой надо быть максимально готовыми», — отметил Дмитрий Асанцев.

Также на очередной сессии Совета депутатов города Новосибирска приняли решение обратиться к руководителю Федеральной антимонопольной службы по вопросу роста тарифов в Новосибирске. Напомним, поводом к этому обращению стало недавнее повышение областным парламентом в соответствии с требованиями ФАС тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов сразу на 39%.

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