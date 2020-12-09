Депутаты горсовета Новосибирска приняли решение обратиться в Федеральную антимонопольную службу по поводу закупок масок по завышенным ценам для муниципальных аптек.

На комиссии по социальной политике Совета депутатов Новосибирска 9 декабря депутаты подняли вопрос о закупках защитных медицинских масок для МУП «Новосибирская аптечная сеть». По мнению депутатов, в марте и апреле 2020 года маски дважды приобретались у поставщика по необоснованно высоким ценам.

Так, как следует из отчета руководителя МУП «Новосибирская аптечная сеть» Марины Кочеровой, учреждение сделало в начале пандемии две крупные закупки масок. 20 марта – на сумму около 10 млн рублей, по цене 30 рублей за штуку. 20 апреля – на сумму около 61 млн рублей, по цене 30,55 рублей за штуку.

«Почему в эти же периоды закупочная цена у других госучреждений, представленная в открытом доступе, в несколько раз ниже? Примерно в этот же период другие организации Новосибирска осуществляли закупки по другим ценам», — задала вопрос руководителю МУП «Новосибирская аптечная сеть» депутат Наталья Пинус.

Депутат привела в пример проведенную 11 апреля закупку масок для минздрава НСО по 7 рублей, а также покупку 13 марта средств защиты дыхания для нужд Городской клинической больницей №13 – по 3 рубля за штуку.

В МУП «Новосибирская аптечная сеть» в ответ возразили, что никаких других предложений от поставщиков на момент закупок масок для аптек не поступило.

По мнению Натальи Пинус, действительно, формально процедура была соблюдена, поэтому у прокуратуры на возникло вопросов к МУП. Поставка была включена в план закупок, информация размещена в единой информационной системе. В итоге, закупку осуществили у поставщика, который откликнулся.

Но несмотря на это, у депутатов остались вопросы по правомочности действий руководства аптечной сети. В ФАС будет направлен соответствующий запрос на проверку от комиссии по социальной политике Совета депутатов Новосибирска.

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