Авиакомпания «КрасАвиа» приобрела пассажирские самолёты более, чем на миллиард рублей

ВТБ профинансировал покупку двух пассажирских самолетов ATR-72-500 на сумму 866 млн рублей в рамках контракта ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «КрасАвиа». Общая сумма сделки составила 1,2 млрд рублей. Проект реализован при поддержке министерства транспорта Красноярского края.

ВТБ предоставил ООО «Лизинговая компания «Дельта» тендерные гарантии для участия в конкурсе в рамках ФЗ №223. Банк открыл аккредитив для расчётов по контракту с европейским поставщиком на покупку самолётов, выдав для этого кредит на обеспечение покрытия по аккредитиву.

По словам управляющего ВТБ в Красноярском крае Натальи Табаринцевой, результатом сделки станет более доступное авиасообщение с районами Крайнего Севера. Кроме того, новые самолёты комфортнее и экономичнее, а их вместимость в полтора раза больше.

«Включаясь в этот проект, мы понимали его значимость для нашего региона. Готовность решать задачи любой сложности позволила банку выступить связующим звеном между сторонами-участниками и реализовать для Красноярского края такую сделку», − сказала Наталья Табаринцева.

Как отметил директор ООО «Лизинговая компания «Дельта» Роман Ворошилов, компания уже давно сотрудничает с ВТБ. «Наш опыт, компетенции, многолетнее сотрудничество с банком позволили принять участие в конкурсе АО «КрасАвиа» и успешно реализовать сделку по приобретению самолетов», — подчеркнул Роман Ворошилов.

Генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров напомнил, что новые воздушные суда должны стать заменой самолётов Ан-24 и Ан-26, которые выходят из эксплуатации. «Замена уходящих советских Ан-24 и Ан-26 позволит предложить пассажирам новый уровень сервиса, с учётом технических возможностей новых воздушных судов. АТР 72-500 – самый распространенный в мире самолёт этого класса, он предназначен для региональных маршрутов протяженностью до 1800 км и имеет компоновку 72 кресла. Для сравнения, эксплуатируемые в настоящее время Ан-26 имеют компоновку 43 кресла и предельную дальность около 1200 км. Кроме того, ATR 72-500 практически в два раза экономичнее Ан-26 с учетом разницы в провозной ёмкости, скорости и расходе топлива», – сказал Андрей Егоров.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске приземлился последний эксплуатируемый самолёт Ту-154.

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