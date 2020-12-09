Рекордное число смертей от коронавируса вновь зафиксировали в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, 9 декабря в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончалось восемь человек. За время пандемии такой показатель суточной смертности регион демонстрирует второй раз.

По данным штаба, всего в Новосибирской области выявлено 24 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1 467 детей. В течение суток заболели ещё 168 человек.

Из инфекционных отделений в регионе выписали 19 891 пациента, которому ставили диагноз COVID-19. За последние сутки домой отправились ещё 192 человека.

От осложнённой формы заболевания в Новосибирской области 9 декабря умерли мужчины 49, 57 и 70 лет и женщины 44 лет, 61 года, 63, 69 и 92 лет. За всё время пандемии инфекция унесла жизни 806 жителей региона.

Между тем, в Иркутской области за последние сутки от коронавируса умерло 20 человек. Всего из-за инфекции там погибло 1004 человека. В Кузбассе же на утро 9 декабря зафиксировано 5 смертей от COVID-19, а всего от болезни в регионе скончалось 412 человек.

Суточная смертность от коронавируса в Алтайском крае 9 декабря составила 10 человек. Всего в регионе из-за болезни погибло 645 человек.

Напомним, накануне в Новосибирской области коронавирусом заболело 174 человека.

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