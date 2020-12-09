Уже с 11 декабря школы региона вернут учеников за парты. Основной причиной выхода школьников с дистанционного обучения на очное стали рекомендации Роспотребнадзора региона.

Ранее стало известно, что общеобразовательные учреждения Новосибирской области смогут вернуться к очной форме образования детей с 11 декабря. Поскольку это пятница, то директора, на свое усмотрение, могут начать занятия с понедельника, 14 декабря. Решение возобновить очное обучение школьников объяснил на брифинге 9 декабря министр образования региона Сергей Федорчук.

«Решение о том, что с пятницы школы могут выходить на очное обучение обсуждался на оперативном штабе по коронавирусу, в котором приняли участие представители педагогического сообщества. Все поддержали решение. Педагоги назвали две главные причины. Во-первых, что детям нужно вернуться в ситуацию постоянного обучения и определенного контроля со стороны школы. Во-вторых, что нужно подтянуть тех, кто отстал в учебе», — рассказал Сергей Федорчук.

При этом министр подчеркнул, что определяющим фактором выхода школьников с дистанта стали рекомендации Роспотребнадзора, который объявил, что эпидситуация позволяет это сделать.

Вместе с тем, у родителей есть возможность оставить детей на дистационном обучении. Для этого нужно написать заявление на имя директора школы.

«Ребенка возможно оставить на дистанте по заявлению родителей. Но только в том случае, если у школы будет такая возможность. При этом у родителей всегда есть возможность перевода ребенка на домашнее обучение», — уточнил министр.

Сергей Федорчук добавил, что принятое оперштабом решение не распространяется на студентов, которые продолжат частично обучаться в дистанционном формате.

Напомним, 8 декабря стало известно о том, что все классы школ Новосибирской области возвращаются к очному обучению. Ранее, 7 декабря, с удаленного обучения вышли девятиклассники.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.