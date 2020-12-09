Части ракеты-носителя «Ангара-А5» могут упасть на территории Томской области

Жителей Томской области предупредили о возможном падении частей ракеты-носителя «Ангара-А5», которую «Роскосмос» запустит с космодрома «Плесецк» 14 декабря. В зоне риска окажутся Каргасокский, Парабельский, Колпашевский и Верхнекетский районы.

Как предупредили в администрации Колпашевского района Томской области, ракету запустят в 8.50 по московскому времени. От аппарата могут отделиться части и упасть на территорию площадью 8 тыс. квадратных метров с центром в 65 километров северо-западнее озера Треш.

«Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Просьба к населению, в целях безопасности воздержаться от посещения территории района падения в указанное время», — говорится в сообщении местных властей.

Жителей региона также попросили при обнаружении фрагментов ракеты-носителя сообщить в департамент защиты населения и территории Томской области.

Уточняется, что от ракеты должна отделится вторая ступень.

Ранее планировалось, что ракету-носитель запустят 28 ноября, однако мероприятие перенесли.

Напомним, в октябре впервые вышел на орбиту космический аппарат Новосибирского госуниверситета.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.