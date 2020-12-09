ВТБ предложил расширить госпрограмму по льготной ипотеке и на вторичный рынок жилья

Господдержка в этом году серьезно поддержала строительный рынок и рынок ипотеки. Льготная программа ипотеки под 6,5% стала для рынка успешным антикризисным инструментом, но вторичный рынок по-прежнему превалирует над новостройками и представители банковского рынка уже предлагают расширить льготную ипотеку и на этот сегмент тоже.

По прогнозам аналитиков ВТБ, в этом году каждая четвертая ипотека в России будет выдана именно в рамках госпрограммы, при том, что продажи жилищных кредитов на рынке по итогам года должны вырасти до рекордных 3,6 трлн рублей.

«При этом инициатива расширения госпрограммы на вторичный рынок требует серьезной проработки и дополнительного обсуждения. В случае, когда государство субсидирует кредиты на покупку квартир в новостройках, это поддерживает и строительный сектор, и связанные с ним производства, транспорт, логистику, и дает новые рабочие места в секторе. Все это в конечном итоге благоприятно сказывается на экономической ситуации» – комментируют представители банка.

Основной сложностью является то, что в условиях вторичного рынка «возврата» госсубсидий в экономику не будет – конкретный жилой комплекс уже был построен, и прибыль от перепродажи квартир пойдет только собственнику жилья. Это может спровоцировать новую волну роста цен на недвижимость и активизацию инвесторов, которые будут скупать жилье на вторичном рынке, который пока отстает по темпам роста цен от новостроек.

Также аналитики отметили, что в в отдельных регионах или для отдельных социальных групп уже есть программы, позволяющие оформить льготные кредиты на обе категории жилья: например, программа «Дальневосточной ипотеки» или льготной ипотеки для семей с детьми. Таким образом, задача по расширению доступности жилищных кредитов при необходимости сегодня уже решается точечно.

«Рынок должен планомерно подойти к завершению госпрограммы, важно избежать резкого разрыва уровня процентных ставок и, как следствие, снижения уровня спроса на ипотеку у граждан России» – такой вывод делают представители ВТБ.

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