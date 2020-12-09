Отравившихся в детсаду Иркутской области оказалось почти вдвое больше

Число воспитанников и работников детского сада в селе Ербогачен Иркутской области, заболевших кишечной инфекцией, достигло 40 человек, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на минздрав региона. Накануне было известно о 23 отравившихся.

По сообщению регионального минздрава, 35 человек из 40 – дети. Состояние всех больных врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о том, что в детском саду села Ербогачен кишечную инфекцию выявили у 23 человек. 19 из них – воспитанники учреждения. У 18 человек выявлен сальмонеллёз, 10 попали в больницы. Сейчас, по данным минздрава региона, в медучреждениях остаются трое детей, семерых выпишут в течение дня.

По факту отравления следственный комитет по региону организовал проверку. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологии приготовления еды, в частности, куриных котлет.

Врачи наблюдают за контактными лицами. Детский сад временно закрыт, там проводят противоэпидемиологические и профилактические мероприятия.

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