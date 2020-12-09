Экс-главе «Мостовика» «простили» долги на 15,5 миллиардов рублей

Арбитражный суд Омской области завершил процедуру банкротства бывшего директора и собственника научно-производственного объединения «Мостовик» Олега Шишова. Он освобождён он дальнейшего исполнения кредитных обязательств на 15,5 млрд руб., сообщается в определении суда от 7 декабря.

Как говорится в документе, Олег Шишов освобождается от дальнейшего исполнения требования кредиторов, «за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе ФНС России в лице ИФНС России по САО г. Омска, Управления делами Президента Российской Федерации, Казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина».

Определение можно обжаловать в течение десяти дней со дня его вынесения.

Напомним, экс-глава и владелец «Мостовика» Олег Шишиов был осуждён за пособничество в растрате при строительстве океанариума во Владивостоке в 2016 году. Его приговорили к трём годам лишения свободы. Летом 2019 года налоговая служба подала иск в арбитражный суд с требованием признать Шишова банкротом. Сумма задолженности составила около полумиллиарда рублей. Осенью 2019 года суд отказался реструктуризировать долги предпринимателя, которые к тому моменту превысили 43 млрд руб.

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