Новосибирские парламентарии проследят за избавлением региона от дорожных пробок

В ходе прошедшего в режиме ВКС заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области парламентарии обсудили два важных вопроса: судьбу «невозвратных» пеней по транспортному налогу и внедрение в Новосибирской агломерации интеллектуальной транспортной системы для борьбы с пробками.

Документ, вносящий изменения в региональный закон «О налогах…», депутатам представил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По данным главы министерства, в конце 2017 года был принят федеральный закон, по которому списывалась задолженность физлиц по транспортному налогу, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Сама же задолженность была фактически взыскана в 2018 году. Таким образом, с момента решения и до принятия документа прошло практически три года. Многие налогоплательщики погасили основной долг, однако пеня осталась непогашенной и составила в Новосибирской области, в итоге, в целом 21,5 млн рублей. Ее предлагается признать «безнадежными к взысканию».

Как пояснил глава комитета Майис Мамедов, несмотря на общую серьезную сумму, на самом деле она разбита на множество мелких платежей. «Суммы незначительные – примерно три рубля, пять рублей, 10 рублей. Затраты на то, что изыскать эти средства у плательщика, многократно превышают саму сумму долга», — сказал журналистам председатель профильного комитета. По словам Виталия Голубенко, пеню в размере менее 100 рублей взыскать невозможно, поскольку суды такие дела рассматривать не будут, а в добровольном порядке никто платить не захочет — банковская комиссия за безналичное перечисление будет больше суммы пени. Министра поддержали его коллега, глава регионального минтранса Анатолий Костылевский и руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев. Депутаты также изменения одобрили, проголосовав за их принятие в первом чтении.

Еще одной темой обсуждения на комитете стало внедрение в Новосибирской области интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая должна избавить регион от автомобильных пробок. Как рассказал глава минтранса Анатолий Костылевский, в мае текущего года область направила заявку в Росавтодор на предоставление межбюджетного трансферта. Заявка прошла отбор и сейчас находится в «листе ожидания». Изначально контракт на внедрение системы ИТС в регионе, однако в октябре, по словам Анатолия Костылевского, он был расторгнут «в связи с ненадлежащим качеством работы». Позднее контракт на создание «техно-рабочего проекта» системы был заключен с московским АО «Ситроникс» (входит в АФК «Система» — «КС»). 30 апреля 2021 года документация должна быть готова. Суть внедрения ИТС в Новосибирской агломерации заключается в автоматизации движения на дорогах регионального и межмуниципального значения. Планируется, что интеллектуальная транспортная система охватит Новосибирск и Новосибирский район (Краснообск и Кольцово), Бердск, Искитим и Обь. Ранее разработку проекта ИТС включили в программу «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Суть ИТС разъяснил председатель комитета Майис Мамедов: проект должен избавить Новосибирскую область от автомобильных пробок. Раньше все светофорное хозяйство подчинялось ГАИ. Потом эта сфера была передана на региональный уровень, после чего произошло разделение светофорного хозяйства на городское и областное. «Я изучал опыт в этом плане Екатеринбурга, Казани, Москвы. К примеру, если идет снег, программа задает светофорам такой режим, что все снегоуборочные машины едут под «зеленую волну». Программа полностью все регулирует и в большом потоке пропускает больше машин, избавляя дороги от пробок», — рассказал Майис Мамедов. По его словам, для города-миллионника внедрение такой программы обойдется примерно в 2,5 – 3 млрд рублей.

Подключившийся к совещанию по видеоконференцсвязи президент «Ситроникса» Николай Пожидаев отметил, что компания уже провела инспекцию 25 светофорных объектов. Выбраны и находятся в процессе согласования места для размещения комплексов фото и видео-фиксации, метеостанций, пунктов весогабаритного контроля и камер видеонаблюдения. «Мы, конечно, испытываем сложности, связанные с влиянием новой коронавирусной инфекции, но ожидаем, что выполним объем работ, предусмотренный контрактом, чем в значительной мере поможем решению транспортных проблем в Новосибирской агломерации», — подчеркнул бизнесмен.

Майис Мамедов пообещал, что парламентарии будут ежеквартально смотреть, как ведется работа по внедрению ИТС, подходить системно. «Рассчитываю, что в течение 2021 года увидим уже первые изменения на дорогах», — добавил председатель профильного комитета.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.