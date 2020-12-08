Экс-руководитель Новосибирского авиаремонтного завода задержан в Бурятии сотрудниками ФСБ

СМИ сообщили о задержании в Улан-Удэ бывшего гендиректора Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) Алексея Мишенина, занимавшего в последнее время должность заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканском кабмине, задержание Алексей Мишенина, предварительно, связано с его работой на новосибирском заводе. Что именно инкриминирутся бывшему топ-менеджеру предприятия, пока неизвестно.

Отмечается, что в НАРЗ Мишенин начал инженером, а в 2011 году возглавил новосибирское предприятие. В 2012 году завод вошел в федеральный холдинг «Вертолеты России». Предприятие специализируется на обслуживании и ремонте вертолетов марки «Ми» по всему миру. Сейчас управляющим директором новосибирского завода значится Игорь Киямов.

С ноября 2015 года по декабрь 2018 года Алексей Мишенин был министром промышленности и торговли Бурятии, затем перешел на работу в холдинг АО «Спецхимия» госкорпорации «Ростех», одновременно был наделен статусом советника главы республики по экономическим вопросам (на общественных началах).

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