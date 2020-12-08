В рамках акции «Газпром нефть – медикам» Омской области переданы мини-лаборатории для ПЦР-диагностики и более 8 тысяч защитных костюмов и очков для врачей. С апреля «Газпром нефть» поставила в больницы региона швейцарские аппараты ИВЛ и более миллиона защитных средств, среди которых очки, маски, респираторы, защитные экраны, комбинезоны и перчатки, а также антисептики.

Помимо этого, компания обеспечила топливом автомобили региональной службы скорой помощи и волонтеров, которые помогают пожилым и малообеспеченным людям.

За поддержку компанию поблагодарил губернатор Омской области Александр Бурков. «“Газпром нефть” была первой, кто пришел поддержать, когда началась пандемия. Они поставили нам первые СИЗы, когда еще система здравоохранения не была готова к ковиду. Не было не только средств защиты, но и финансирования на их приобретение. В моем понимании это неоценимый вклад в борьбу с ковидом в нашем регионе», – подчеркнул Александр Бурков.

Помощь Омской области в рамках акции «Газпром нефть – медикам» – это часть комплексной программы компании по противодействию COVID-19 «Антивирус». Программа предусматривает также и противоэпидемиологические меры на всех предприятиях. Так, сотрудников Омского НПЗ регулярно тестируют на наличие инфекции, помещения обрабатывают антисептическими средствами, потоки движения персонала разграничены, работники обеспечены масками. Работают служба мониторинга здоровья и сервисы телемедицины.

«Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и строго соблюдает необходимые санитарные требования. Для снижения нагрузки на городские лечебные учреждения создан Центр мониторинга здоровья. Сотрудники ОНПЗ могут получить дистанционные консультации врачей без необходимости посещать поликлинику или больницу», – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

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