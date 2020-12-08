Учащиеся всех школ региона вернутся за парты уже в ближайшую пятницу, 11 декабря. Это связано с уменьшением числа заболевших в учреждениях общего среднего образования.

По информации официального аккаунта правительства Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте», с 11 декабря все школы региона перейдут с дистанционного обучения на очное.

Как уточняется, это связано со значительным сокращением числа заболевших учеников и работников образовательных организаций. Число тех, кто находится на больничном, снизилось с 10% до 6,5%.

Кроме того, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса сегодня было принято решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области до 17 января.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил на оперативном совещании 7 декабря о постепенном снижении в регионе темпов заболевания ОРВИ и гриппом, а также о стабилизации темпов роста количества больных коронавирусом. В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников спрогнозировал рост эпидемиологической нагрузки после новогодних праздников.

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