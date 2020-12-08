Новосибирские предприниматели смогут проверить знания на финансовом зачете от Банка России

С 7 по 16 декабря 2020 года Банк России и Агентство стратегических инициатив проводят III Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, в котором сможет принять участие любой желающий. В этом году впервые в онлайн-зачете есть отдельный блок для предпринимателей.

У каждого участника будет возможность проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, а также получить индивидуальные рекомендации, чтобы восполнить свои знания.

В зачете 10 блоков по три вопроса, на ответы дается 60 минут. Если правильно ответить на 20 вопросов из 30, на электронную почту придет сертификат о прохождении зачета по финансовой грамотности.

Большинство вопросов зачета для предпринимателей касаются вопросов финансирования бизнеса, в том числе и альтернативных источников. Кроме взаимодействия с банками нужно ответить на вопросы о микрофинансировании для бизнеса, краудфандинге, лизинге, факторинге, а также фондовом рынке. Банк России работает над тем, чтобы возможность получить деньги на развитие для предпринимателей не ограничивались только банками, а все инструменты финансирования были доступны.

Также в зачете есть вопросы о статусе МСП, о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Отдельный блок касается вопросов антиотмывочного законодательства, нарушения которого могут стать причиной отказа в операции. Уделено внимание Системе быстрых платежей – новому платежному сервису Банка России, который дает возможность оплачивать товары по QR-коду.

По итогам зачета предприниматель не только получит сертификат, но и сможет проанализировать, в каких вопросах он ошибся. Для всех неправильных ответов платформа онлайн-зачета предлагает набор обучающих материалов, которые помогут получить необходимые знания.

Организаторы зачета – Банк России и Агентство стратегических инициатив. В 2018 и 2019 годах в нем приняли участие более полумиллиона участников, в том числе из-за рубежа.

Более подробную информацию можно узнать на сайте finzacet.ru.

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