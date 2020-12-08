Чем займется Андрей Ксензов в Новосибирске?

Экс-новосибирский чиновник Андрей Ксензов несколько лет назад покинул Сибирь после конфликта с мэрией. Он вернулся в город и ведет переговоры, чтобы «заняться делом».

Корреспонденту «Континента Сибирь» Андрей Ксензов сказал, что завершил дела в Республике Крым и вернулся в Новосибирск две недели назад.

С февраля 2019 по 30 сентября 2020 он был заместителем министра транспорта Крыма. Согласно распоряжению председателя республиканского Совета министров он освобожден от этой должности «по собственной инициативе». Тогда же в отставку ушел и министр транспорта РК Сергей Карпов.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Андрей Ксензов отметил, что пока в Новосибирске он «осматривается». Он не стал конкретизировать свои дальнейшие рабочие планы: «Переговоры идут, но все в стадии обсуждения», – подчеркнул Андрей Ксензов. Он не ответил на вопрос о перспективах возвращения во властные структуры или участия в политических процессах, упомянул лишь, что «займется делом, которое выберет».

Андрей Ксензов уехал из Новосибирска после скандального увольнения с поста руководителя новосибирского метрополитена в 2017 году. Он был начальником подземки два года. До этого (с 2014-го, когда Анатолий Локоть победил на выборах мэра) занимал пост первого заместителя главы Новосибирска по городскому хозяйству. Перед тем, как влиться в команду Локтя, он вышел из мэрской гонки. После увольнения с поста главы метрополитена он безуспешно судился с мэрией.

Во властных структурах Новосибирска и области Ксензов работал с 1991 года. Сначала в администрации Калининского района Новосибирска. В 1998-м возглавил главное управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2005-м – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В 2009-м стал первым вице-мэром при Владимире Городецком. В 2012-м – вице-губернатором Новосибирской области при Василии Юрченко и покинул этот пост перед стартом мэрских выборов 2014 в Новосибирске.

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