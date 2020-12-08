Прекратить загрязнение озёр потребовал суд от администрации Томска

Юлия Моисеева
 
озеро Керепеть
Озеро Керепеть. Фото из группы "Интересный Томск" "ВКонтакте"

Суд Ленинского района Томской области удовлетворил иск природоохранной прокуратуры, которая потребовала обязать городскую администрацию устранить нарушения водоотведения. По данным правоохранителей, мэрия загрязняет канализационными стоками озёра Керепеть и Цимлянское.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области 8 декабря, канализационные стоки поступают в озёра без необходимой очистки через два водопуска.

«В результате в водные объекты поступают в концентрациях, превышающих допустимые нормативы, нефтепродукты, аммоний-ионы, нитрит-ионы, летучие фенолы, что оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку и причиняет вред обитающим в озерах рыбам», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура направила иск в суд по итогам проверки. Теперь по решению суда представителям администрации Томска предстоит организовать надлежащее водоотведение в городской канализационной системе, которое исключает попадание загрязнений в озёра.

Претензии к администрации Томска у природоохранной прокуратуры возникают не впервые. В сентябре прокуроры возбудили административное дело в отношении департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии города. Как выяснилось в ходе проверки, стоки ливневой канализации, которая находится в управлении ведомства, попадали в реку Ушайка. За это департаменту назначили штраф 50 тыс. руб.

Озёра Керепеть и Цимлянское также не первый раз страдают от экологических нарушений. В 2018 году произошла авария на главной наносной станции Томска, в результате которой канализационные воды подтопили частные дома и попали в водоёмы. В 2019 году после гибели рыбы было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» (ст. 257 УК РФ), а позже – ещё и по статье «Загрязнение вод» (ч. 1 ст. 250 УК РФ). По первому делу ущерб оценили более, чем в 5 млн 515 тыс. руб., а по второму – в 840 тыс. руб.

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