Новосибирцам готовятся списать 21,5 млн рублей налоговых долгов

Профильный комитета Законодательного собрания Новосибирской области принял в первом чтении изменения в региональный закон «О налогах…», позволяющую списать признанные безнадежными ко взысканию пени.

Проект закона, вносящий изменения в основной документ, депутаты во вторник заслушали на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. Как рассказал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, в конце 2017 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым была списана задолженность физлиц по транспортному налогу, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Сама же задолженность была фактически взыскана в 2018 году. Таким образом, с момента решения и до принятия документа прошло практически три года.

По словам министра, многие налогоплательщики погасили основной долг, но как быть с пеней, которая накопилась за это время и числится за ними — непонятно. Виталий Голубенко пояснил, что все задолженности по пеням небольшие, но их довольно много. В результате в Новосибирской области они образовали сумму в размере 21,5 млн рублей. «Меньше 100 рублей пеню взыскать невозможно. В судебном порядке нельзя, а в добровольном никто платить не будет, поскольку банковская комиссия за безналичное перечисление будет больше суммы пени», — пояснил министр.

Несмотря на общую внушительную сумму, признать ее выпадающим из бюджета доходом нельзя, поскольку взыскать ее невозможно. Виталий Голубенко предложил считать эти пени невзыскиваемыми, депутаты его поддержали.

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