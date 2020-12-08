Глава минстроя Новосибирской области заявил о «перевёртывании» понятия «дольщик»

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт прокомментировал ситуацию с обманутыми дольщиками недостроенного жилкомплекса «Новомарусино». На пресс-конференции 8 декабря он подчеркнул, что, помогая жертвам затянувшегося строительства, власти тратят деньги налогоплательщиков.

Как отметили на встрече с журналистами министр строительства региона Иван Шмидт и его заместитель Алексей Колмаков, вместо того, чтобы тратить бюджетные деньги на достройку «проблемных» объектов, можно было, например, возвести новые школы и детские сады. Ситуация же с обманутыми дольщиками, по мнению чиновников, в общественном сознании перевёрнута.

«Мы немного перевернули это понятие. Каждый человек делает свой выбор при покупке квартиры. Когда человек заключает договоры долевого участия или какие-то договоры, которые находятся за рамками законодательства, он абсолютно спокойно к этому относится. Потом перекладывает свою ответственность на власть. Отвлекая деньги бюджета на решение проблем обманутых дольщиков, мы тратим деньги налогоплательщиков», — сказал министр строительства региона Иван Шмидт на пресс-конференции во вторник.

Министр также напомнил, что на введение «долгостроев» в Новосибирской области выделено 689 млн руб. При этом он отметил, что на достройку только одного дома в «Новомарусино» потребуется порядка 500 млн руб.

Шмидт подчеркнул, что приступить к продолжению работ мешает договорённость застройщика с «Промсвязьбанком», который взял под залог отведённые под строительство участки. Это препятствует размежеванию земель. Сейчас этот вопрос решается с конкурсным управляющим.

Всего в Новосибирской области, по данным регионального минстроя, 73 дома, которые официально признаны «проблемными». По словам Ивана Шмидта, планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по десять из них.

Напомним, с начала декабря дольщики жилкомплекса «Новомарусино» проводят на территории стройки акцию протеста, объявив голодовку. Строительство домов было приостановлено ещё в 2017 году, а в 2019 году застройщик жилкомплекса ООО «Доступное жильё Новосибирск» был признан банкротом. Без обещанного крова остались около тысячи человек.

На днях в правительстве Новосибирской области прокомментировали ситуацию с долгостроем. Власти сообщили, что проблема решается с привлечением московской публично-правовой компании «Фонд», и возведение домов продолжится уже в следующем году.

Ранее в мэрии прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий при реализации договоров с рядом разорившихся застройщиков, в числе которых – «Доступное жильё Новосибирск». Однако, по мнению муниципальных чиновников, все процедуры проходили в рамках закона.

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