Дистрибьютор Skoda в России намерен в 2021 году найти новых дилеров сразу в нескольких городах Сибири — Омске, Томске и Новокузнецке.

Информация об этом размещена на сайте российского дистрибьютора марки.

Напомним, что на сегодня у Skoda нет официального дилера в Томске. В конце 2018 года компания «ТомскЕвроАвто» приняла решение о прекращении работы с маркой по собственной инициативе. Генеральный директор компании Андрей Щегерцов связывал это с избыточными требованиями дистрибьютора по инвестированию в обновление дилерского центра для его соответствия новым корпоративным стандартам бренда. «Исходя из стандарта, разработанного Skoda для малых городов и расчетной сметы, объем вложений должен был составлять порядка 4 миллионов рублей. Но на практике он возрастал до 13-14 миллионов рублей. Такую сумму мы не готовы были потратить на ребрендинг», — отмечал Андрей Щегерцов.

В Новокузнецке на сегодня работает единственный официальный дилер марки — «Арена Моторс». Дилерский центр был открыт в 2010 году и на тот момент был самым крупным в Сибири.

Однако наиболее интересная ситуация с расширением сети Skoda наблюдается в Омске. В прошлом году в городе открылся второй официальный дилер бренда Skoda – им стала ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана, самый крупный авторитейлер региона. Первым официальным дилером является другой местный мультибрендовый игрок — ГК «Феникс-Авто» Сергея Сырникова.

По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2020 года в Омской области было зарегистрировано 312 новых автомобилей Skoda (8 место, +15,6%), в Томской области — 86 (11 место, +21,1%) , Кемеровской области — 500 (8 место, +11,4%). Для сравнения: в Новосибирской области за этот же период было зарегистрировано 655 новых автомобилей Skoda (+10,5%), в Красноярском крае — 597 новых автомобилей Skoda (+17,3%). В Красноярске и Новосибирске у Skoda на сегодня работает по двое дилеров.

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