Глава Усть-Таркского района Новосибирской области умер от коронавирусной инфекции

В Новосибирской области на 58-м году жизни скончался глава Усть-Таркского района Александр Турлаков. По неподтверждённой информации, причиной его смерти стало осложнение от коронавируса.
Смерть Александра Турлакова подтвердили «Континенту Сибирь» в администрации Усть-Таркского района 8 декабря.
Как сообщили «Вести Новосибирск» со ссылкой на источник, глава Усть-Тарки скончался от коронавирусной инфекции, с этим диагнозом он был госпитализирован неделю назад в районную больницу. В лечении Турлакова принимали участие также врачи областного центра, однако спасти его не удалось.
В 1976 году Александр Турлаков окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, после чего работал в сельском хозяйстве. В 1990 году он стал председателем исполкома Усть-Таркского районного Совета народных депутатов, а в декабре 1991 года назначен главой администрации района.
Церемония прощания состоится 9 декабря.
Напомним, в конце ноября из-за коронавируса скончался генеральный директор СибФНКЦ Виктор Воробьёв.