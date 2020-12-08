Новое оборудование для нейрохирургических операций поступило в две больницы Новосибирской области

В Новосибирскую областную больницу и региональный сосудистый центр на базе городской клинической больницы №1 в рамках проекта «Здравоохранение» поступило современное оборудование для проведения нейрохирургических и сосудистых операций. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства во вторник.

Как рассказали в облправительстве, среди нового оборудования – навигационная система, с помощью которой можно с минимальным вмешательством удалять опухоли и аневризмы, а также останавливать кровотечение при инсульте. По словам врачей, система позволяет увидеть до доли миллиметра, где произошло поражение, а также рассмотреть новообразование в разных проекциях.

Кроме того, в медучреждения поступили ангиографы. Такой прибор позволят хирургам уже в ренгтнегоперационной подвести по артерии через небольшой разрез зонд к тромбу в сосуде головного мозга, который спровоцировал ишемический инсульт, и удалить его. Ранее для этих целей врачи применяли тромболизис – медикаментозное растворение тромбов.

В минздраве региона отмечают, что операции с использованием такого оборудования менее травматичны. Это значительно снижает риск осложнений и помогает пациентам быстрее восстанавливаться. По оценке главного врача Новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, новые приборы и установки позволят проводить сотни операций в год пациентам «сосудистого» и онкологического профиля.

Операции на новом оборудовании начнут проводить в ближайшее время.

Напомним, в декабре в медучреждения Новосибирской области также поступило 300 кислородных концентраторов для больных коронавирусом.

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