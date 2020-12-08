Воспитанники детсада в Иркутской области могли отравиться куриными котлетами – следователи

Следственный комитет по Иркутской области организовал проверку по факту массового отравления в детском саду села Ербогачен Катангского района Иркутской области, где у 23 человек, в том числе у работников учреждения, выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области 8 декабря, из 23 заболевших 19 человек – дети. Десять человек попали в стационары, у 18 выявлен сальмонеллёз.

Доследственная проверка проводится по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» (ч.1 ст.236 УК РФ).

«Предварительно, причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовления блюд», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечает агентство «Интерфакс» со ссылкой на следственный комитет, технология могла быть нарушена, в частности, при приготовлении куриных котлет.

В учреждении организован комплекс противоэпидемиологических и профилактических мероприятий, детсад временно закрыт.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске предъявили обвинение издевавшимся над детьми медсёстрам туберкулёзной больницы.

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