Срыв утверждения генплана Новосибирска грозит сужением прав города в сфере строительной политики. Региональный парламент в ближайшее время может поставить в повестку вопрос о передаче полномочий на уровень области.

Сегодня, 7 декабря вице-спикер, руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска Антон Тыртышный в соцсетях заявил, что область «хочет забрать у города возможность самому принимать решения в сфере градостроительства». «Результат будет таким, что горсовет больше не будет принимать решений по генплану и зонированию, и готовиться эти решения будут глубоко в недрах областного правительства. И работать эта сфера будет примерно как минздрав после отъема полномочий по здравоохранению у города», – написал депутат.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Антон Тыртышный выразил уверенность, что в ЗС обсуждается вопрос о возможности передачи полномочий в сфере градостроительства на уровень областного правительства. С его точки зрения, об этом красноречиво свидетельствует выступление первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области, первого заместителя секретаря региональной «Единой России» Андрея Панферова на сессии горсовета в прошедшую пятницу. В этот день парламентарий попытался убедить горсовет не откладывать принятие генерального плана. Этот вопрос накануне сессии отозвал мэр Новосибирска после совещания с губернатором Новосибирской области. Также к главе города и депутатам Новосибирска поступило обращение Законодательного собрания с просьбой сохранить зону естественного озеленения и рекреационные зоны в Заельцовском бору. В результате на доработку ушли не отдельные пункты, а весь документ. По оценке городских властей, за откорректированный генплан в следующий раз депутаты смогут проголосовать не раньше, чем через полгода-год из-за необходимости провести проект через сложные административные процедуры и пересогласование с рядом местных и федеральных ведомств.

На сессии горсовета в своей речи (которую, сославшись на регламент, прервал однопартиец Панферова, спикер Совета депутатов Дмитрий Асанцев) Андрей Панферов обратил внимание, что уполномочен донести точку зрения ЗС и свою по «принципиальному» вопросу о необходимости принятия генплана, с поправками, подразумевающими отмену застройки на территории Заельцовского бора. «Если дело так пойдет, среди депутатов Заксобрания уже превалирует мнение: давайте, мы на себя возьмем эту ответственность, как это было в Новосибирском районе. Там возня была вокруг участков, земель. Мы создали земельную комиссию и в течение недели этот вопрос ушел в небытие», – сказал городским депутатам Андрей Панферов.

Антон Тыртышный напомнил, что депутаты поселений Новосибирского района не утверждают свои генеральные планы территориальное зонирование, это – полномочия областных властей. «Я не слышал, чтобы в ЗС уже готовился законопроект о передаче полномочий. Но обычно процессу принятия закона предшествуют определенные события. Считаю, мы наблюдали их на сессии», – говорит корреспонденту «Континента Сибирь» вице-спикер ГС.

В октябре этого года «Континент Сибирь» прогнозировал появление в публичной повестке резонансного вопроса об усилении контроля за городским хозяйством Новосибирска со стороны области.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Андрей Панферов отмечает, что выводы вице-спикера горсовета не безосновательны. «Я не оговорился, это моя позиция, о которой я говорил и говорю. Региональный парламент поднимет вполне законный вопрос о передаче области некоторых полномочий. В случае если городские депутаты не осознают всю серьезность ситуации и не смогут решить проблем с вырубкой Заельцовского бора, если будет продолжаться уничтожение городских парков и скверов, как, например, рядом с Заксобранием, если с согласия депутатов застройщики так и будут в дворовые территории втискивать дома вместо детских площадок, хоккейных и футбольных коробок», – уточняет первый заместитель председателя ЗС.

По словам Андрея Панферова, в первую очередь речь идет о полномочиях по генплану и его реализации на территории Новосибирска. Он считает, что депутатам городского Совета не обязательно надолго откладывать утверждение генерального плана. «Депутаты могут внести правки и принять генплан в первом чтении уже через 1,5 месяца», – утверждает Андрей Панферов. Если этого не произойдет, «Заксобрание сделает соответствующие выводы». «Региональные депутаты вполне законно могут поставить в повестку ЗС вопрос о передаче некоторых функций с уровня города на уровень области через 3 месяца», – продолжает парламентарий.

Антон Тыртышный все же настаивает: областные власти в курсе, что вынести на утверждение сессии измененный генеральный план в столь короткий срок невозможно. «Именно поэтому выступление Панферова на сессии вызвало изумление депутатов, – говорит Антон Тыртышный. – Мы вообще не понимали, зачем он это говорит и чего от нас хотят. Но оговорка «давайте, мы на себя возьмем эту ответственность» проливает свет. После обращения депутатов ЗС мы вынуждены были отложить принятие генплана, и нас же хотят выставить крайними. Либо это – провокация, задуманная именно с целью забрать у города полномочия».

Андрей Панферов отмечает, что дальнейшая дискуссия по вопросу бессмысленна. «С городскими депутатами я пытался поговорить на сессии, когда мне отключили микрофон. Этого вполне достаточно. Вступать в пустые дискуссии я не собираюсь. Городские власти все ищут вокруг врагов, пусть разберутся для начала в результатах своей работы. Если спросить, насколько эффективно тратятся деньги из городской казны, они смогут ответить? Проводят непонятные форумы, симпозиумы, а зимой идешь по городу как по сплошному катку! А летом пыль стоит, как в степи во время урагана. Из года в год депутатам не дает покоя НДФЛ, канючат деньги из областного бюджета. Но ведь и в районах люди живут, между прочим. И тоже болеют, тоже надеются, что у них появятся реконструированные больницы, стадионы, детские сады», – эмоционально подытоживает Андрей Панферов итоги конфликтной сессии, с которой он демонстративно ушел.

Появление в публичной плоскости вопроса о сужении полномочий города дает основание задаться вопросом о возможной смене нюансов в отношениях между муниципалитетом и регионом. Потенциальное лишение Новосибирска части самостоятельности может вызвать очередной всплеск обсуждений на тему отмены прямых выборов мэра. Источники «Континента Сибирь» из окружения первых лиц областной власти отмечают, что тема сити-менеджера тоже может вернуться в повестку.

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