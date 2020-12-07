На руководство новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» заведено административное дело

Прокуратура Новосибирской области завела дело об административном нарушении в отношении исполняющего обязанности гендиректора завода «Тяжстанкогидропресс», сотрудники которого в ноябре пожаловались на планируемое массовое сокращение и невыплату зарплаты.

Как сообщили в областной прокуратуре 7 декабря, к началу месяца предприятие задолжало 129 сотрудникам более двух миллионов рублей. В ноябре организация имела многомиллионную задолженность перед 246 работниками.

Кроме того, руководство завода нарушило срок выплаты за сентябрь и допускало перечисления зарплаты в сумме ниже минимального размера оплаты труда.

«В связи с этим прокуратура внесла и.о. генерального директора ПАО «Тяжстанкогидропресс» представление об устранении нарушений закона, в отношении него возбудила административное дело за нарушение трудового законодательства (по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ)», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Сейчас прокуратура проверяет законность сокращения штата.

Напомним, в конце ноября в СМИ появилась информация о грядущем массовом сокращении на новосибирском предприятии «Тяжстанкогидропресс» из-за проблем с финансированием. Стало известно и о проблемах с выплатой зарплаты сотрудникам завода, которые дважды пытались организовать акции протеста. После этого прокуратура начала проверку на предмет соблюдения трудового законодательства в организации.

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