Шесть человек с коронавирусом умерли в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 7 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 178 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе заразилось 23 945 человек, среди них 1 463 ребёнка.

В оперативном штабе также сообщили о 94 выздоровевших за сутки и 19 502 пациентах, которые выписаны из «ковидных» госпиталей с начала пандемии.

От осложнений заболевания 7 декабря в Новосибирской области скончались шесть человек: двое мужчин 59 лет, мужчины 67 и 70 лет и женщины 54 и 59 лет. Всего из-за коронавируса в регионе умерло 792 человека.

В Красноярском крае 7 декабря коронавирусом заболело 332 человека (всего – 38 560), выздоровел 341 человек (всего – 31 062). В течение последних суток не удалось спасти 16 жителей края с COVID-19, всего от инфекции в регионе скончалось 1 254 человека.

В Иркутской области за последние сутки зарегистрировали 261 случай коронавирусной инфекции (всего – 34 275), из «ковидных» больниц выписали 18 человек (всего – 29 820). От тяжёлой формы заболевания 7 декабря в регионе скончалось четыре человека (всего – 972).

Напомним, в минувшие выходные Новосибирская область получила новую партию вакцины от коронавируса.

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