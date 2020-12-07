Новосибирская область в течение года полностью перейдет на формат единой регистратуры

7-го декабря на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков сделал доклад о работе и планах развития контактных центров 112 и 124. По итогам доклада, губернатор области Андрей Травников распорядился доработать формат единой регистратуры.

«У нас наработан хороший опыт, создана единая регистратура поликлиник 124, но следует честно признать, что она не совсем единая, потому что в регистратурах поликлиник остались свои колл-центры, а иногда даже обычные регистратуры», — напомнил глава региона.

Из доклада Павла Жучкова следует, что такое положение дел крайне неудобно для жителей Новосибирска и области, так как одно- двухканальные линии регистратур отдельных медучреждений в период пиковой нагрузки практически постоянно заняты и возможность оперативного вызова врача на дом для многих пациентов чрезвычайно затруднена.

«Как опыт показал, стратегически правильно полностью функционал записи врача сконцентрировать в единой службе. Это позволяет отслеживать все обращения пациента, возможность дозвониться, количество сбоев и прочие оперативные показатели», — сказал Андрей Травников, отметив, что регистратуры поликлиник такого функционала не имеют, и это лишает власти возможности получать оперативную информацию о проблемах граждан.

Андрей Травников поручил министерству цифрового развития и связи Новосибирской области в сотрудничестве с областным министерством здравоохранения подготовить план действий для полного перехода на единую регистратуру 124. По мысли главы региона область в течение ближайшего года должна полностью перейти на единый номер для вызова врача на дом. «По крайней мере в крупных населённых пунктах, где функционирует несколько учреждений амбулаторного звена», — уточнил губернатор.

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