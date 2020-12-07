ВТБ и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве

Группа ВТБ в лице «ВТБ Инфраструктурный холдинг» и Евразийский банк развития (ЕАБР) в ходе Первого Евразийского конгресса подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в отношении совместных инвестиций в инфраструктуру стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Стороны договорились о разработке дорожной карты, в которой подробно опишут все возможные формы сотрудничества в отношении совместных инвестиций в инфраструктурный сектор стран ЕАЭС.

«Инфраструктура страны – это двигатель её экономики и основа стабильного роста финансового благосостояния государства и населения, именно поэтому инвестиции в эту сферу имеют первостепенное значение, – отметил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. – Благодаря нашей совместной работе с ЕАБР будет заложен надёжный фундамент для многолетних взаимовыгодных отношений между странами ЕАЭС».

«Аналитические инструменты, которыми обладает Евразийский банк развития, и опыт работы в наших странах, объединенные с компетенциями и финансовыми возможностями ВТБ, позволят создать новый механизм развития в ЕАЭС, – заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. – Говоря о реализации проектов, мы имеем в виду совместную работу в реальных секторах экономики, создание инфраструктуры, которая будет способствовать уверенному развитию и интеграции стран ЕАБР».

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