Депутат в Республике Алтай расстрелял экс-жену и её сожителя

Депутат Соузгинского сельсовета в Республике Алтай попал под подозрение в двойном убийстве. По данным источника агентства «Интерфакс», он расстрелял из охотничьего ружья бывшую жену и её сожителя в ночь на 5 декабря.

Как сообщило информационного агентство со ссылкой на источник в понедельник, народный избранник пришёл к супруге и выстрелил в неё и проживающего с ней мужчину не менее десяти раз. Оба скончались на месте. При этом сам депутат оказался в реанимации с ранением головы.

«Депутат находится в реанимации под охраной», — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что охотничье ружьё, из которого стрелял депутат, было зарегистрировано.

По информации СК РФ по Республике Алтай, по факту двойного убийства, которое было совершено в ночь на 5 декабря, было заведено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным Telegram-канала Life, имя 38-летнего злоумышленника — Борис Уркунов. Канал сообщает, что после убийства мужчина попытался свести счёты с жизнью.

Напомним, в октябре новосибирские следователи раскрыли уголовное дело об убийстве директора ЖСК «Залесский».

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