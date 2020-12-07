Новосибирские прокуроры через суд добиваются отмены запрета на установку киосков

В Новосибирском областном суде в понедельник, 7 декабря начнется подготовка к рассмотрению иска прокуратуры региона к городскому Совету депутатов об отмене запрета на размещение на придомовой территории нестационарных объектов торговли, включая оказание услуг и общественное питание.

В декабре прошлого года Совет депутатов Новосибирска дополнил правила благоустройства городской территории пунктом, согласно которому на земельных участках возле многоквартирных жилых домов запрещается устанавливать нестационарные объекты торговли (НТО), а также оказывать услуги, в том числе общественного питания. Против такого решения выступали бизнесмены и представители жилищных организаций. Как пояснил тогда «Континенту Сибирь» один из инициаторов отмены запрета, работающий с управляющими жилым фондом компаниями и ТСЖ предприниматель Александр Толкачев, за счет доходов от размещения нестационарных объектов могут быть снижены размеры коммунальных платежей, решены проблемы с текущим ремонтом жилого дома, с благоустройством придомовой территории.

В итоге представители малого бизнеса и жильцы многоквартирных домов написали коллективную жалобу в прокуратуру Новосибирска. Надзорный орган посчитал претензии обоснованными, направив в Совет депутатов прокурорский протест. Однако парламентарии отклонили его. В октябре текущего года очередная жалоба была направлена в областную прокуратуру. Надзорный орган направил в суд административное исковое заявление с требованием отменить запрет, принятый Советом депутатов Новосибирска. По мнению прокуроров, запрет нарушает права «неопределенного круга лиц на доступность услуг торговли и общепита», а также препятствует предпринимательской деятельности, нарушает права жителей многоквартирных домов.

«Континент Сибирь» будет следить за ходом процесса.

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