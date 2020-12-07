Красноярский депутат перевёз пассажиров через реку и попал под уголовное дело

Красноярские транспортные следователи возбудили уголовное дело на депутата Покатеевского сельсовета Абанского района за незаконную переправу. Он перевёз пассажиров вместе с автотранспортом через реку Бирюса без соответствующего разрешения на неисправном пароме.

Как сообщили 7 декабря в Красноярском следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского управления на транспорте СКР, на депутата возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Народный избранник перевёз пассажиров и автотранспорт через реку Бирюса Красноярского края в сентябре. При этом он не имел специального разрешения на лицензионное оказание таких услуг, однако взял за эту работу деньги. К тому же, состояние самой переправы не отвечало требованиям безопасности – специалисты признали паром негодным к эксплуатации.

«На паромной переправе отсутствовало леерное ограждение в носовой и кормовой частях, люковые закрытия на палубе не имели уплотнений, обеспечивающих непроницаемость корпуса, якорное, буксирное и швартовое устройство было разукомплектовано, а также на пароме отсутствовали спасательные, противопожарные средства, стояночные и ходовые фонари. Кроме того, используемые в составе переправы два несамоходных понтона не поставлены на учет в государственном судовом реестре и не предъявлялись к освидетельствованию и техническому осмотру, не проверялась их годность к плаванию», — говорится в сообщении следственного управления на транспорте.

Следователи устанавливают все обстоятельства незаконной перевозки. Расследование дела продолжается.

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