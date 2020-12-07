Центр цифрового образования для детей заработал в Алтайском крае

В Алтайском крае отрыли центр цифрового образования для школьников «IT-куб», где дети с 7 лет будут обучаться информационным технологиям под руководством специалистов ведущих IT-компаний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края 7 декабря.

Как рассказали в правительстве региона, открытие и работа центра подразумеваются федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

«Новая площадка цифрового образования позволит увеличить доступность и разнообразие допобразования посредством информационных технологий. Сегодня проект формирует современную образовательную экосистему, которая объединяет ведущие компании IT-рынка, опытных наставников и ребят», — объяснили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Сейчас в России работает 21 аналогичный центр. Предполагается, что к 2024 году их станет 340.

Напомним, в ноябре губернатор Новосибирской области назначил ответственного за цифровую трансформацию.

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