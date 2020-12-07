Новосибирские рестораторы попросили губернатора временно снизить ставку по новой системе налогообложения

Новосибирские руководители предприятий общественного питания написали обращение к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой рассмотреть возможность плавного перехода на упрощённую систему налогообложения, которая заменит ЕНВД с 2021 года.

Напомним, с 1 января в России отменяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД), размер которого зависит от вида и площади бизнеса. На смену ему придёт упрощённый налог, который в Новосибирской области составит от 6 до 15%.

В своём обращении предприниматели попросили рассмотреть возможность более плавного перехода на новую систему налогообложения. Они отметили, что, согласно законодательству, регионы могут сами устанавливать процент по «упрощёнке», и предложили назначить ставу в размере 5%. Бизнесмены привели в пример Архангельскую область, где уже воспользовались такой возможностью, снизив отчисления с 6 до 4%.

Пока в Новосибирской области снижать ставки не планируются, а представители общепитов выражают опасения, что прямые выплаты могут возрасти в 5-8 раз.

Предполагается, что обращение может быть доработано.

Ранее также сообщалось, что вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева обратилась к губернатору Новосибирской области с просьбой снизить ставки по «упрощёнке». По её словам, переход на новую систему налогообложения нанесёт удар, прежде всего, аптечным организациям.

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