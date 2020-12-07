Ксения Зуева: «Встреча со зрителем бесценна»

Молодой российский режиссер Ксения Зуева представит свою острую, честную, эмоциональную мелодраму «Вмешательство» в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа». После премьерного сеанса 7 декабря – кстати, единственного – состоится творческая встреча с режиссером.

Смотреть первыми на большом экране фильм современного российского режиссера – особая привилегия. «Вмешательство» впервые встретилось со зрителями на конкурсном показе открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в сентябре, и сейчас развивается фестивальная история картины. «Вмешательство» показали на «Темных ночах» в Таллине и «Меридианах Тихого» во Владивостоке. Широкий прокат фильма ожидается весной, ориентировочно в марте 2021 года.

Формат режиссерской премьеры, в ходе которой фильм представляет автор, позволяет получить более полное, объемное впечатление, раскрыть секреты творческого процесса, узнать интересные подробности съемок, расспросить о любимых актерах. Откровенный, заинтересованный разговор особенно важен, когда история полна острыми любовными и социальными конфликтами, а киноязык не оставляет зрителю возможности остаться равнодушным – это кино надо смотреть от души.

Маша – молодая девушка с окраины из крайне неблагополучной семьи. Она заботится о своей бабушке, младшем брате и отце-алкоголике, днем работает в парикмахерской, а по ночам подрабатывает танцовщицей в клубе своего парня. Она мечтает о простых и понятных вещах, мучительно нуждается в тепле, любви и заботе. Все круто меняется после встречи с Матвеем Сергеевичем, кардиохирургом, спасшим ей жизнь.

Вмешательство здесь – и операция, и внезапное появление в жизни сильной влюбленности, несущей в себе бесконечную радость и невероятную боль. Вечный сюжет о любви, преданности и предательстве разыграл великолепный актерский состав. Главную героиню играет популярнейшая сегодня Аня Чиповская, роль доктора исполнил Андрис Кейшс (помним его по «Нелюбви»), также в фильме заняты Ксения Раппопорт, Мария Фомина, Михаил Негин, Наталья Павленкова, Иван И. Твердовский (актерский дебют режиссера) и другие.

Ксения Зуева – режиссер, актриса, сценарист. В 2015 году окончила высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская В.И. Хотиненко, П.К. Финна, В.А. Фенченко). Сняла дебютный короткий метр «Геля» в 2015 году, в 2017-ом дебютировала с полным метром «Близкие» по собственному сценарию с удачной фестивальной судьбой. Из актерских работ Ксении можно отметить главную роль в картине Максима Шавкина «14 шагов», показанную в 2015 году в программе Cinefondation в Каннах. Последние роли: резкая Ленка в комедии «Хандра» Алексея Камынина и непростившая Галя в «Конференции» Ивана И.Твердовского. Кстати, оба фильма также участвовали в конкурсе «Кинотавра» и вышли в прокат этой осенью. Зрители наверняка помнят городскую комедию «Хандра» и встречу с Алексеем Камыниным, с успехом прошедшую в «Победе в сентябре.

«Вмешательство» – вторая полнометражная лента Ксении Зуевой. Фильм будет интересен всем, кто следит за развитием отечественного кинематографа и готов услышать голос автора без предубеждений. Встреча с фильмом Ксении Зуевой обещает стать важным опытом для зрителей, готовых сопереживать, обсуждать, спорить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Зуева, режиссер и сценарист фильма «Вмешательство»

— Я очень рада, что состоится показ в кинотеатре «Победа», и что наш фильм увидят зрители, потому что это очень важное для нас кино, которое мы делали с большой любовью, искренностью и отдачей. Для нас будет просто бесценно разделить его со зрителем и вызвать в нем отклик.

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