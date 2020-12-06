Объявлен тендер на реставрацию Новосибирского театра оперы и балета

В Новосибирском академическом театре оперы и балета этой зимой начнутся комплексные ремонтно-реставрационные работы. В течение почти двух лет (до 2022 года) будут отремонтированы центральное крыло с портиком главного входа, правое крыло и сценическая коробка, сообщает RosTender.info.

Администрация Новосибирского оперного театра 3 декабря объявила тендер по выбору подрядчика для проведения реставрации. К участию в конкурсе, говорится на сайте RosTender.info, допустят только компании, обладающие лицензией Минкультуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия России.

Начальная цена контракта составляет 381,9 млн рублей, часть денег поступит из федерального бюджета, остальное – из средств театра. Заявки на участие в тендере принимают до 28 декабря, итоги закупки подведут 31 декабря.

Тендер объявлен на реставрацию трех зон в здании театра: «А» (центральное крыло с портиком главного входа), «Е» (правое крыло) и «Г» (сценическая коробка).

В правом крыле проведут реставрацию дверей, паркета, лестничной клетки, выполнят отделочные работы, заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электрику.

В центральном крыле ожидается реставрация входной двери, при этом ручку для нее изготовят по индивидуальному чертежу. Также здесь появятся покрытия из гранитных плит.

В блоке сценической коробки утеплят фасады, кровлю отремонтируют и покроют нержавеющей сталью, внутри помещения выполнят реставрацию терразитовой штукатурки, баллюстрады сценической коробки, окон и дверей.

Реставрационные работы должны начаться сразу после заключения контракта и завершиться в апреле 2022 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.