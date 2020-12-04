Экс-главу Колывани, ушедшего в отставку из-за гибели детей, обвинили в превышении должностных полномочий

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы рабочего посёлка Колывань Алексея Дорофеева. Ему вменили превышение должностных полномочий во время проведения работ по благоустройству ЗАГСа и дома культуры.

Как сообщает пресс-служба районной прокуратуры, в 2017 году администрация района заключила с ООО СК «Строитель» муниципальный контракт на благоустройство территории ДК «Юность» и здания местного ЗАГСа. Работы финансировались в рамках областной подпрограммы «Комфортная городская среда» программы «ЖКХ Новосибирской области в 2015-2020 годах». С учётом дополнительного соглашения сумма контракта составила 7,5 млрд руб.

«В ходе проведения строительных работ организацией-подрядчиком ООО «СК Строитель» не была выполнена существенная часть работ и применены более дешевые материалы при строительстве, однако оплата получена подрядчиком в полном объёме», — сообщили в прокуратуре Колыванского района.

Ущерб муниципалитету от оплаты некачественной работы составил почти 1,4 млн руб. Однако глава посёлка подписал акты о её выполнении. Теперь уголовное дело в отношении Дорофеева рассмотрят в Ленинском районном суде Новосибирска, куда оно поступило 4 декабря.

В ноябре 2019 года уголовное дело завели также на депутата Вагайцевского сельсовета Ордынского района Валерия Фоминцева. Он также являлся представителем организации ООО «Алмаз-Профи», которая, согласно отдельному контракту, должна была контролировать выполнение работ. Фоминцев подавал ложные сведения о ходе благоустройства и рассчитывал получить за это 94 тыс. руб.

Алексей Дорофеев известен тем, что по собственному желанию покинул должность главы посёлка в 2018 году после трагического инцидента, когда в неогороженной яме с водой погибли двое детей. Жители посёлка потребовали его отставки, а также отставки главы Колыванского района Виктора Аверина.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.